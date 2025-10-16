Tonnenweise Pakete geladen: Lkw kracht auf Pannen-Lkw, Vollsperrung auf A4 beendet

Gotha - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Laster auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Gotha gegen einen weiteren Lkw geprallt. Nach der stundenlangen Vollsperrung ist die A4 seit 14.15 Uhr wieder störungsfrei befahrbar.

Beide Lkws hatten mehrere Tonnen Pakete geladen. © Autobahnpolizeiinspektion

Nach Polizei-Angaben kam ein Sattelzug kurz vor 3 Uhr auf den rechten Standstreifen ab, wo bereits ein weiterer Lkw aufgrund eines Reifenschadens stand.

Infolgedessen krachten beide Fahrzeuge ineinander und gerieten anschließend in den Straßengraben. Es entstand Totalschaden.

Laut Polizei gehörten beide Lkws zu Paketdienstleistern. Das Pannen-Fahrzeug hatte demnach sieben Tonnen, der andere Lkw sechs Tonnen Pakete bzw. Stückgut geladen. Glücklicherweise verteilte sich nur wenig Ladung auf der Fahrbahn.

Die zwei Insassen im Alter von 45 und 46 Jahren haben leichte Verletzungen erlitten und sind ins Krankenhaus gebracht worden, konnten mittlerweile aber wieder entlassen werden.

Laut Polizei riss vom Lkw des Unfallverursachers eine Wechselbrücke ab, die sich auf der Fahrspur verteilte. Die Autobahn musste daher voll gesperrt werden.