01.08.2023 10:18 Umgestürzter Lkw blockiert A4 in Richtung Frankfurt: Diesel auf allen Spuren

Ein umgestürzter Lkw hat am Dienstagmorgen für ein Verkehrschaos auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main gesorgt.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - Ein umgestürzter Lkw hat am Dienstagmorgen für ein Verkehrschaos auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main gesorgt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und kümmern sich um die Bergung des Lkws. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt und die Polizei über den umgestürzten Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West informiert. Den Angaben nach liegt der mit Möbeln beladene Lkw auf allen drei Fahrspuren, weshalb die A4 in Richtung Frankfurt am Main für unbestimmte Zeit gesperrt ist. Bei dem Unfall riss der Tank des Lastwagens auf. Im Anschluss verteilte sich der Diesel auf der gesamten Fahrbahn, bis in den angrenzenden Böschungsgraben. Wegen des umgestürzten Lkws bildete sich bereits ein drei kilometerlanger Rückstau. Der 49-jährige Trucker verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unfall A4 Heftiger Stau-Unfall auf A4: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder, und Zigtausende Euro Schaden Der Verkehr wird seit 9 Uhr an der Anschlussstelle Eisenach-Ost ab- und umgeleitet, teilte die Autobahnpolizei mit. Von dort aus sollen die Verkehrsteilnehmer der ausgeschilderten U46 bis zur Anschlussstelle Eisenach-West folgen. Von da aus kann wieder auf die A4 aufgefahren werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden sich über mehrere Stunden hinziehen. Bei dem Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 200.000 Euro.

Titelfoto: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion