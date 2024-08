Mehrere Unfälle auf A4: Acht Verletzte, darunter drei Kinder

Der Fiat-Fahrer krachte auf den VW, den er auf einen Opel schob. © Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Zwischen Rüdersdorf und Gera-Langenberg in Fahrtrichtung Chemnitz kam es am heutigen Sonntag gegen 12.50 Uhr zu mehreren Unfällen mit ausschließlich Blechschäden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Im daraus resultierenden Rückstau kam es dann jedoch zu einem heftigen Crash, den wohl den ersten Ermittlungen zufolge ein 40 Jahre alter Afghane mit seinem Fiat-Transporter verantwortete.

Er übersah einen VW und krachte voll hinein. Das Auto wurde in der Folge auf einen Opel geschoben.

Am Ende gab es acht Verletzte zu beklagen: Sowohl drei Kinder und die Beifahrerin im Fiat als auch der Opel-Fahrer wurden leicht verletzt. Das ältere Ehepaar im VW wurde schwer verletzt. Bei der Beifahrerin besteht jetzt sogar Lebensgefahr. Der Fiat-Fahrer sei auch verletzt worden – die Polizei konnte jedoch auf TAG24-Nachfrage keine Auskunft geben, wie schwer die Verletzungen sind.

Alle Unfallbeteiligten wurden vor Ort erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren dafür im Einsatz. Auch die Feuerwehr rückte auf die A4 an.

Der Gesamtschaden schlägt mit etwa 33.000 Euro zu Buche.