02.03.2025 20:13 2.359 Unfall am Dreieck Nossen: Fahrer will noch schnell auf die A14 wechseln, dann knallt es

Am Abzweig der A4 zur A14 in Richtung Leipzig kam es am Sonntag zu einem Unfall.

Von Chris Pechmann

Nossen - Ein riskantes Fahrmanöver hat zu einem Verkehrsunfall geführt: Am heutigen Sonntagnachmittag hat es am Autobahndreieck Nossen geknallt! Unfall am Dreieck Nossen! Im Foto: der zerfetzte Peugeot. Im Hintergrund ist zu sehen, wie sich der Verkehr auf der A4 teils staute. © Roland Halkasch Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, wurde gegen 14.45 Uhr ein Unfall auf der A4, am Abzweig zur A14 in Fahrtrichtung Leipzig, gemeldet. Ein Peugeot-Fahrer (62) war mit zwei Insassen an Bord (51 und 49 Jahre) auf dem mittleren Fahrstreifen der A4 in Richtung Chemnitz unterwegs. Nach ersten Angaben entschied sich der Mann am Steuer offenbar viel zu spät dazu, die Abzweigung zur A14 zu nehmen und zog sein Lenkrad nach rechts. Dabei krachte er gegen die sich abzweigende Leitplanke zwischen den Fahrbahnen. Sein Auto geriet ins Schleudern. Kurz darauf knallte der Peugeot gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Ford (Fahrer 43, Insasse 65), der ebenfalls auf die A14 unterwegs war. Unfall A4 Schlagloch sorgt auf A4 für platte Reifen Die Fahrer beider Autos blieben unverletzt, der 51-jährige Insasse des Peugeots erlitt leichte Verletzungen. Der Ford erlitt durch den Aufprall Schäden an der rechten Front. © Roland Halkasch Laut Behörden meldete sich im Nachgang der Fahrer eines dritten Autos und gab an, ebenfalls am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 70.000 Euro. Die Abzweigung von der A4 zur A14 in Richtung Leipzig wurde vorübergehend voll gesperrt.

