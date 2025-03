Unfall an A4-Baustelle bei Dresden: Lkw auf Leitplanke gestrandet

Dresden - In der Nacht zum Dienstag ist ein Lkw-Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt auf einer Baustellenleitplanke der A4 bei Dresden gestrandet.

Ein Lkw-Fahrer kam ohne fremde Hilfe nicht mehr von einer Leitplanke herunter. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, fuhr ein 44-Jähriger gegen 23 Uhr auf der A4 von der Landeshauptstadt kommend in Richtung Chemnitz.

In einer Baustelle, ungefähr in Höhe der Raststätte "Dresdner Tor", lenkte er seinen Sattelzug aus bislang noch unklarer Ursache in den Bereich zwischen Abfahrt und rechten Fahrstreifen. Dabei knallte er mit dem Mehrtonner gegen drei Leitbarken und fuhr auf eine Mittelleitplanke auf.

Dort kam er nach ungefähr 20 Metern zum Stehen, so der Polizeisprecher. Der 44-jährige Fahrer blieb bei dem "Stunt" vollkommen unverletzt.

Laut TAG24-Informationen dauerten die Bergungsarbeiten mehrere Stunden, der Sattelzug musste mittels Kran angehoben werden. Anschließend wurde die Leitplanke unter ihm herausgezogen.