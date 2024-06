Vollsperrung nach heftigem Unfall auf A4 Richtung Chemnitz

Chemnitz - Heftiger Crash am Samstag auf der A4 bei Chemnitz !

Die A4 Richtung Chemnitz musste zeitweise voll gesperrt werden. © Harry Härtel

Gegen 11.30 Uhr waren in Höhe des Rastplatzes "Rabensteiner Wald" aus noch unklarer Ursache zwei Autos (VW, Audi) kollidiert. Ein weiterer VW geriet ins Schleudern und krachte in der Einfahrt der Raststätte in die Leitplanke.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurden bei dem Unfall mehrere Personen verletzt.

An der Unfallstelle waren Rettungskräfte, Polizei, die Berufsfeuerwehr Chemnitz und mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Die A4 musste Richtung Dresden zwischen Wüstenbrand und Raststätte Rabensteiner Wald zeitweise gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau.