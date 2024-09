Vollsperrung nach Lkw-Unfällen auf A4: Rückstau bis auf A17

Wilsdruff - Am Montag ging nichts mehr auf der A4 : Kurze Zeit hintereinander krachten zwischen Wilsdruff und dem Dreieck West mehrere Laster ineinander. Ist der Schaden immens, wurde wie durch ein Wunder niemand ernsthaft verletzt.

"Er versuchte, zuvor noch nach links auszuweichen", so Polizeisprecher Lukas Reumund (47). "Dabei kollidierte er mit einem Golf." Verletzt wurde bei dem Crash niemand. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 65.000 Euro.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend an. In den umliegenden Orten kam es zu Mega-Staus.

Erstmeldung: 12.02 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.37 Uhr.