08.06.2025 18:29 1.684 Wegen eines defekten Rads: Unfall auf der A4 mit einem Ford und Anhänger

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A4 in Höhe Limbach-Oberfrohna. Dabei kam ein Ford mit Anhänger von der Fahrbahn an.

Von Stella Kreuzer

A4/Höhe Limbach-Oberfrohna - Verkehrsunfall auf der A4 bei Chemnitz! Alles in Kürze Unfall auf A4 bei Limbach-Oberfrohna

Ford mit Anhänger in Richtung Dresden unterwegs

Raddefekt am Anhänger verursachte Unfall

Keine Verletzten, Sachschaden unbekannt

Ford krachte ins Gebüsch Mehr anzeigen Aufgrund eines defekten Rads am Anhänger kam es zu einem Unfall auf der A4 in Höhe Limbach-Oberfrohna. © Harry Härtel Am Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A4 in Höhe Limbach-Oberfrohna. Ersten Informationen zufolge war ein Ford mit Hänger in Richtung Dresden unterwegs. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. © Harry Härtel Nach einem Raddefekt am Anhänger kam der Ford plötzlich von der Fahrbahn ab und krachte ins Gebüsch. Bei dem Verkehrsunfall gab es glücklicherweise keine Verletzten. Informationen zum Sachschaden stehen derzeit noch aus.

Titelfoto: Harry Härtel