"Wohnmobil" auf A4 abgefackelt: Waren die Kabel nicht richtig verlegt?

A4 (Weißenberg-Nieder Gebelzig) - Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung: Am späten Freitagabend musste die A4 bei Weißenberg-Nieder Gebelzig (Landkreis Görlitz ) nach einem Transporter-Brand voll gesperrt werden!

Alles in Kürze

Derzeit gehe man davon aus, dass der mit Schlafkojen ausgestattete Transporter aufgrund selbst verlegter Kabel Feuer fing und abfackelte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein Transporter der Marke VW Modell Crafter auf dem rechten Streifen in Vollbrand. Die Feuerwehr kümmerte sich darum und löschte die Flammen.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, wurde gegen 22.10 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn in Richtung Dresden zwischen Nieder Seifersdorf und Weißenberg gemeldet.

Nicht nur am Transporter selbst, sondern auch an knapp 30 Quadratmetern Asphalt sowie an vier Feldern Leitplanke entstand Schaden, erklärte der Polizeisprecher. Die gesamte Summe wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt.



Die A4 Richtung Dresden blieb an der Unfallstelle bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr über den linken Fahrtstreifen geleitet. In der Nacht zu Samstag, ab 2 Uhr, herrschte vor Ort wieder freie Fahrt.