Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A4: Stau Richtung Chemnitz

Siebenlehn - Durch einen Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der A4 Richtung Chemnitz zu einer Sperrung!

Auf der A4 zwischen Siebenlehn und Berbersdorf kam es am Samstag zu einem Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Crash passierte gegen 15.40 Uhr zwischen Siebenlehn und Berbersdorf. Eine VW-Fahrerin (77) war in Richtung Chemnitz unterwegs, als sie aufgrund der Wetterbedingungen und ihrer hohen Geschwindigkeit auf einen Rover (Fahrer: 46) auffuhr.

"Durch die Kollision schleuderte der VW anschließend erst nach rechts in mehrere Felder der Schutzplanke und dann nach links in zwei Felder der linken Schutzplanke", so die Polizei.

Die VW-Fahrerin und der Rover-Fahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. "Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro", heißt es von der Polizei.