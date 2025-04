52-Jähriger brettert mit Lkw auf Stauende und stirbt am Unfallort

Jüchen - Auf dem Weg Richtung Kassel hat sich am heutigen Freitagmorgen auf der A44 ein dramatischer Unfall abgespielt. Ein Lkw-Fahrer im Alter von 52 Jahren verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrbahn Richtung Kassel soll noch bis circa 15 Uhr gesperrt bleiben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge sei zunächst ein 59-Jähriger auf Höhe der Ausfahrt Holz aufgrund von Stau stark in die Eisen gegangen.

Ein Autofahrer (34) bemerkte dies allerdings zu spät und wich ruckartig nach links aus. Für den 52-Jährigen und seinen Lkw blieb ebenfalls keinerlei Zeit zum Reagieren. Er fuhr erst auf das Heck des Autos und anschließend mit voller Wucht auf den anderen Lkw auf.

Aufgrund des heftigen Aufpralls verletzte sich der Mann so schwer, dass er nur wenige Minuten später an der Unfallstelle verstarb. Für den Autofahrer ging es mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.