Männer sterben bei illegalem Rennen auf Autobahn: Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Unna - Nach einem mutmaßlichen Autorennen mit zwei Toten bei Unna hat die Polizei noch in der Nacht einen 39-Jährigen festgenommen. Er stehe im Verdacht an dem Rennen beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei mit.

Das Wrack eines ausgebrannten Porsches landete im dicht bewachsenen Grünstreifen. © Justin Brosch/dpa

Am Mittwochabend hatte der Fahrer eines Porsches auf der A44 am Autobahnkreuz Dortmund/Unna in Richtung Kassel bei hohem Tempo die Kontrolle verloren.

Die beiden Insassen - ein 20-jähriger und ein 52-jähriger Mann - starben.

Das Auto war von der Fahrbahn geschossen, hatte durch die Wucht des Aufpralls mehrere Bäume zerlegt und ging sofort in Flammen auf, wie die Polizei Dortmund mitteilte.

Das zweite an dem mutmaßlichen Rennen beteiligte Auto flüchtete.

"Zahlreiche Unfallspuren seien bis in die frühen Morgenstunden gesichtet worden, die auszuwerten seien - ebenso wie Daten aus der Bordelektronik", sagte ein Sprecher.