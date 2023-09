Tragischer Unfall fordert Todesopfer: Rekord-Träger stirbt auf A44

"Wurst-Achim" (†63) ist am Samstag mit seinem Lastwagen verunglückt. © Feuerwehr Werl

500 Meter vor dem Rastplatz Haarstrang-Nord in Nordrhein-Westfalen erlitt am Samstag gegen 20.29 Uhr der nicht näher benannte 63-jährige Fahrer eines Lastwagens einen gesundheitlichen Notfall, berichtete der Soester Anzeiger. In der Folge kam der Brummi-Lenker von der Fahrbahn ab, krachte rechts in eine Leitplanke.

Zeugen alarmierten nach dem Crash den Rettungsdienst. Doch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werl konnten nichts mehr für den Fahrer tun, wie die Kameraden mitteilten.

Was auffällt: Der Laster ist mit Werbung beklebt, die wohl viele Deutsche kennen dürften. Denn auf der Seite sieht man das Konterfei von "Wurst-Achim".

Der 63-Jährige, der eigentlich Joachim Pfaff heißt, war mit seiner Marktgilde in ganz Deutschland unterwegs, machte regelmäßig Station etwa in Dresden, Frankfurt, Thüringen und NRW.

Immer wieder gewann der Duisburger Wurstverkäufer diverse Titel. So ist er der deutsche Meister im Marktschreien gewesen und wird im Guinessbuch der Rekorde als "Lautestes Lebewesen der Welt" geführt. Mit 110 Dezibel brüllte Achim über die Marktplätze der Nation.

Auch in verschiedenen TV-Formaten war Pfaff deshalb bereits zu Gast.