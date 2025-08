Heftiger Unfall auf A46: BMW kracht in Brückenpfeiler, zwei Männer schwer verletzt

Alles in Kürze

Warum der Wagen von der A46 abkam und gegen einen Brückenpfeiler krachte, ist noch unklar und muss nun durch die Polizei ermittelt werden. © Patrick Schüller

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Dienstag berichtet, war ein BMW am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Bilk nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Böschung sowie einen Brückenpfeiler gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden in dem Wagen befindlichen Männer (28, 25) schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

"Während der 28-jährige Fahrer noch in der Nacht von dort entlassen wurde, konnte bei dem 25-jährigen Mann zeitweise Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher.

Die Unfallursache ist noch unklar. Erste Ermittlungen haben allerdings ergeben, dass der 28-Jährige seinen Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren haben könnte. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.