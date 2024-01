Lkw geht auf A46 in Flammen auf: Fahrer rettet sich - Strecke gesperrt

Haan - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lkw auf der A46 in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien, musste jedoch mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der A46 bei Haan brennt seit den frühen Morgenstunden ein Lkw. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Autobahnpolizei Düsseldorf gegen 4.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Haan-Ost.

In diesem Streckenabschnitt bleibt die Autobahn in Richtung Wuppertal noch bis mindestens 7.30 Uhr gesperrt, die Löscharbeiten dauern an.

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, liegen noch keine Erkenntnisse dazu vor, warum das Fahrzeug plötzlich in Flammen aufging.

Zuvor sei der Lkw auf dem Beschleunigungsstreifen von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in einer angrenzenden Böschung gelandet.

Neben der Feuerwehr Haan ist ein Großaufgebot der Solinger Retter vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung ist außerdem die Sicht eingeschränkt.