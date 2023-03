Bensheim: Achtjähriger Junge stirbt nach Unfall auf der A5

Bensheim - Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen stehenden Lastwagen: Bei einem verhängnisvollen Unfall auf der A5 bei Bensheim in Südhessen am zurückliegende Samstag wurden zwei Menschen schwer verletzt - zwei Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle gerufen. Unter den Verwundeten war ein achtjähriger Junge, der später an seinen Verletzungen starb!