22.06.2024 10:09 Brennender Wagen auf der A5! Autobahn beidseitig vor Karlsruhe gesperrt

Auf der A5 läuft es am heutigen Samstagmorgen so gar nicht! In Baden-Württemberg geriet ein Auto in Brand. An anderer Stelle gab es einen Unfall.

Von Max Patzig

Karlsruhe - Auf der A5 läuft es am heutigen Samstagmorgen so gar nicht! Beidseitig von Karlsruhe kommt es zu Sperrungen. Auf der A5 brannte ein Auto am heutigen Samstagmorgen. (Archivbild) © dpa/David Young Wie aus Informationen des Nordrhein-Westfälischen Verkehrsministeriums hervorgeht, gibt es in Baden-Württemberg auf der A5 gerade massive Probleme. Zum einen brannte gegen 7.20 Uhr plötzlich ein Auto im Süden. Aus Basel kommend in Richtung Karlsruhe konnte der Fahrer den Wagen zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd noch rechtzeitig auf den Standstreifen lenken. Aufgrund des Löscheinsatzes sind allerdings die rechte und mittlere Fahrspuren gesperrt. Es kommt zu einem zwei Kilometer langen Stau. Unfall A5 Schwerer Unfall auf A5 fordert gute Nerven im Feierabendverkehr Etwa anderthalb Stunden später, gegen 8.50 Uhr, kam es dann nördlich von Karlsruhe zu einem Unfall auf derselben Autobahn. Zwischen dem Rastplatz Mönchberg und Kronau kollidierten Autos miteinander. Die Aufnahme des Crashs durch die Polizei läuft derzeit noch auf Hochtouren. Die Verletzten müssen versorgt werden. Zwei Fahrspuren sind deshalb gesperrt. Es wird um eine Rettungsgasse gebeten. Momentan geht's nur im Schneckentempo an der Unfallstelle vorbei. Man muss etwa 30 Minuten mehr Zeit in Richtung Karlsruhe einplanen. TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: dpa/David Young