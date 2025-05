Unfall auf der A5 bei Frankfurt: 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Frankfurt am Main - Bei einem Auffahrunfall wurden drei Menschen verletzt, darunter eine schwer verletzte Frau: Der Crash auf der A5 bei Frankfurt führte zur Vollsperrung einer Fahrbahn und einer Verbindung zur A661.

Unfall auf der A5 bei Frankfurt: Drei Menschen wurden verletzt, eine Fahrbahn und eine Verbindung zur A661 wurden gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Parallelfahrbahn der A5 beim Bad Homburger Kreuz in Fahrtrichtung Darmstadt, wie die Frankfurter Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach musste ein 60-jähriger Dacia-Fahrer seinen Wagen beim Erreichen eines Stauendes abbremsen. Ein dahinter fahrender 21-Jähriger bremste seinen VW ebenfalls ab. Dies bekam jedoch ein 35-jähriger Mazda-Fahrer nicht rechtzeitig mit, das Auto krachte in den VW, der wiederum gegen den Dacia geschleudert wurde.

"Es entstand an allen drei Autos Sachschaden, wobei der VW und der Mazda nicht mehr fahrbereit waren", setzte ein Sprecher hinzu.

Der 35-Jährige und der 21-Jährige erlitten jeweils leichte Verletzungen. Eine 20 Jahre alte Frau, die als Beifahrerin in dem VW gesessen hatte, wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten alle drei Verwundeten, die 20-Jährige wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.