Frau stirbt bei Massenkarambolage auf der A5

Für eine 64-jährige Frau kam nach einem schweren Unfall auf der A5 jede Hilfe zu spät. © EinsatzReport24

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, hat eine Gewitterzelle mit Starkregen am frühen Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr für einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der A5 in Höhe der Ausfahrt Rastatt-Süd (Fahrtrichtung Karlsruhe) gesorgt.

Demnach sei zunächst ein Tesla in Fahrtrichtung Karlsruhe wegen Aquaplaning ins Schleudern gekommen, gegen die Mittelleitwand geprallt und auf der rechten Spur zum Stehen gekommen.

Tragisch: Noch bevor die Unfallstelle durch die Polizei abgesichert werden konnte, waren mehrere weitere Fahrzeuge im Zuge von Ausweichmanövern miteinander kollidiert. Die 64-jährige Insassin eines Autos sei dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Sechs zum Teil schwer verletzte Menschen im Alter zwischen 5 und 51 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der genaue Unfallhergang war den Angaben nach zunächst unklar.