Heftiger Laster-Unfall auf der Autobahn: Verursacher aus Führerhaus geschleudert

Rosbach vor der Höhe/Frankfurt am Main - Heftiger Verkehrsunfall auf der A5 in Richtung Frankfurt am Main am heutigen frühen Donnerstagmorgen. Ein Lastwagen krachte in zwei weitere Brummis - dabei wurde eine Person schwer verletzt. Bis in den Berufsverkehr hinein herrschte Chaos auf der Autobahn.

Am frühen Donnerstagmorgen krachte ein Brummi-Fahrer auf der A5 in zwei weitere, geparkte Lkw. © Feuerwehr Köppern

Was genau geschehen war, hatte die Polizei in Mittelhessen bis zum Morgen weitestgehend rekonstruiert. So berichtete ein Sprecher, dass der 66 Jahre alte Fahrer des unfallverursachenden Sattelschleppers gegen 3.30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war.

Zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz verlor er dann plötzlich und aus noch nicht gänzlich geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in der Folge ungebremst in die Nothaltespur. Dort parkten in diesem Moment gerade zwei weitere Laster, die mit voller Wucht vom Lkw des 66-Jährigen erfasst wurden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 66-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis aus seinem Führerhaus geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Im Anschluss an die Erstversorgung wurde er umgehend in ein Krankenhaus transportiert.

Weitaus mehr Glück hatten die Insassen der weiteren Brummis. Sie kamen ersten Angaben zufolge ohne Blessuren davon. Für den Berufsverkehr hatte der Crash jedoch massive Auswirkungen.

Durch die von Trümmerteilen übersäten Fahrbahnen war eine Vollsperrung in Richtung Frankfurt zunächst unausweichlich, es bildete sich ein bis zu zehn Kilometer langer Rückstau.