04.03.2025 09:29 Lastwagen-Unfall auf der A5 bei Frankfurt: Rund acht Kilometer Stau

Schwerer Lastwagen-Unfall auf der A5 nördlich von Frankfurt am Main am Dienstagmorgen: In Richtung der Mainmetropole kommt es zu einem kilometerlangen Stau!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Unfall auf der A5 hat am Dienstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut Polizei hat sich ein Stau von rund acht Kilometern Länge gebildet! Mindestens drei Lkws waren an dem Unfall auf der A5 beteiligt, das Führerhaus eines Lastwagens wurde regelrecht zertrümmert. © 5VISION.NEWS Der Crash unter Beteiligung von mindestens drei Lastwagen ereignete sich demnach zwischen der Wetterau-Gemeinde Ober-Mörlen und dem Bad Homburger Kreuz nördlich von Frankfurt am Main. Zwei Fahrstreifen in Richtung der Mainmetropole wurden gesperrt. Die Fahrbahn wurde auf einen Fahrstreifen verengt, hieß es. Die Folge sei ein Stau von rund acht Kilometern Länge. Die Polizei betonte noch, dass der betroffene Streckenabschnitt zwischen der Anschluss-Stelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz liege. Fotos vom Unfallort zeigen, dass neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz sind. Nähere Informationen zu Verwundeten bei dem Unfall auf der A5 liegen gegenwärtig aber nicht vor.

Titelfoto: 5VISION.NEWS