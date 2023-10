Lkw kracht in stehenden Laster: Fahrer kommt mit Heli in die Klinik

Karlsruhe - Schlimmer Lkw-Crash auf der A5 ! Nach einem schweren Auffahrunfall bei Karlsruhe muss ein Mann mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Autobahn Richtung Karlsruhe ist derweil komplett dicht.

Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten LKW-Fahrer. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Auf der A5 herrscht Stillstand: Nachdem am heutigen Mittwochmorgen am Dreieck Karlsruhe ein Lkw in Flammen aufging, laufen aktuell noch die Bergungsarbeiten.

Zuvor hatte sich am Stauende auf Höhe Weingarten ein schwerer Unfall ereignet.

Laut Polizeiangaben krachte gegen 9.45 Uhr zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord ein Lkw am Stauende auf einen Lastwagen.

Der Unfallverursacher hat bei der Kollision schwerste Verletzungen davongetragen. Ein Rettungshubschrauber ist auf der Autobahn gelandet, auch Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.