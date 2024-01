Tödlicher Lastwagen-Unfall: Vollsperrung der A5 bei Gießen

Gießen - Schnee und Eis sorgten für Verkehrschaos und Staus auf einigen Autobahnen in Hessen . Auf der A5 bei Gießen kam es in der Folge zu einem tödlichen Lastwagen-Unfall - die Autobahn wurde daraufhin voll gesperrt!

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich in der Nacht zum heutigen Freitag unmittelbar vor der Raststätte Reinhardshain, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Ein 45-jähriger Mann, der am Steuer von einem der anderen an dem Unfall beteiligten Lastwagen saß, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden ist immens: Die Polizei schätzt die Summe insgesamt auf etwa 500.000 Euro.

Die A5 in Mittelhessen wurde in der Folge in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Gegen 5 Uhr am Freitagmorgen dauerte diese Sperrung noch an.