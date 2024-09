Tödlicher Unfall auf der A5: Motorradfahrer kracht in Ausfahrt gegen Leitplanke

Der Motorradfahrer hatte wohl zu spät den Stau an der Abfahrt bemerkt und war in die Leitplanke gefahren. © 5VISION.NEWS

Die Polizei teilte mit, dass der Mann nach den bisherigen Ermittlungen auf der A5 in nördlicher Richtung unterwegs war und gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Weiterstadt von der Autobahn abfahren wollte.

Dort hatte sich an der Abfahrtsspur ein Stau gebildet. Das hatte der 61-Jährige wohl nicht rechtzeitig bemerkt und konnte nicht mehr bremsen.

In der Folge kam er von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Bei dem Aufprall erlitt er laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche noch an der Unfallstelle verstarb.