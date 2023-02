Überholmanöver geht gewaltig schief: Mercedes-AMG nach Horror-Unfall nur noch Schrott wert

Pfungstadt - Heftiger Alleinunfall am späten Sonntagabend auf der Autobahn 5 in Südhessen. Ein junger Autofahrer überschätzte allem Anschein nach seine Fähigkeiten und schrottete dabei nicht nur seinen teuren Sportwagen, sondern verletzte sich auch äußerst schwer.

Der weiße Mercedes-AMG landete schließlich auf der Leitplanke und war nur noch Schrott wert. © KeutzTVNews/Alexander Keutz

War er zu übermütig oder könnte auch ein technischer Defekt beziehungsweise schwierige Witterungsbedingungen schuld gewesen sein?

Fest steht: Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr befand sich ein 25 Jahre alter Mann aus dem Raum Karlsruhe (Baden-Württemberg) am Steuer seines PS-starken, weißen Mercedes-AMG, als er auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Seeheim-Jugenheim und Darmstadt-Eberstadt unterwegs war.

In Höhe der Gemarkung Pfungstadt soll der 25-Jährige schließlich auf der rechten Spur fahrend zu einem Überholmanöver angesetzt haben, das verheerende Ausmaße annahm. In dessen Verlauf verlor der Mercedes-Fahrer - wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Auto.

In der Folge kam der Sportwagen in den dortigen Grünstreifen ab, überschlug sich mehrfach und landete auf der Leitplanke. Infolge des Crashs wurde der 25-Jährige schwer verletzt und kam umgehend in ein Krankenhaus. Seinen teuren Sportwagen hatte er völlig geschrottet.

Rund eine Stunde lang musste die A5 im betroffenen Streckenabschnitt komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.