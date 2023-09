23.09.2023 07:48 Unfall auf der A5: Drei Verletzte, Vollsperrung und 20 Kilometer Stau

Auf der A5 bei Homberg (Ohm) in Osthessen kam es am Freitag zu einem Unfall mit drei Verletzte: In der Folge kam es zu einem etwa 20 Kilometer langen Stau.

Von Florian Gürtler

Homberg (Ohm) - Die Polizei vermutet "Unachtsamkeit" als Ursache: Auf der A5 bei Homberg (Ohm) in Osthessen kam es am gestrigen Freitag zu einem Crash mit weitreichenden Folgen - der Verkehr staute sich in der Spitze auf einer Länge von rund 20 Kilometern! Auf der A5 bei Homberg (Ohm) in Osthessen kam es am Freitag zu einem schweren Unfall - drei Verletzte mussten vom Rettungsdienst in nahe liegende Kliniken gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr bei der Gemeinde Mücke südlich von Homberg (Ohm), wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Demnach war ein 58 Jahre alter Mann mit einem Opel Insignia auf der Autobahn in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Zeitgleich staute sich der Verkehr vor ihm "aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen", wie ein Sprecher erklärte. Der 58-Jährige bekam dies jedoch laut dem Polizeisprecher "vermutlich aus Unachtsamkeit" nicht mit - er krachte mit seinem Opel mit großer Wucht in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos. Unfall A5 Holz-Chaos auf der A5: Umgekippter Lastwagen sorgt für Mega-Stau! Dabei wurde der getroffene Wagen auf einen zweiten Wagen und dieser wiederum auf ein drittes Auto geschoben. Insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall auf der A5 verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie mit Rettungswagen in nahe liegende Krankenhäuser. Langer Stau auf der A5 bei Homberg (Ohm) nach Unfall am Freitagnachmittag Drei der vier an dem Crash beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 80.000 Euro. Die A5 bei Homberg (Ohm) wurde infolge des Zusammenstoßes am Freitagnachmittag für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau, der in der spitze laut Polizei eine Länge von circa 20 Kilometern hatte. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

