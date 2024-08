Unfall-Drama auf A5: Wrackteile treffen Audi-Fahrer - Lebensgefahr!

Alsfeld/Hattenbach - Schwerer Crash in der Nacht auf den heutigen Montag auf der A5 in Osthessen ! Hierbei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Der Fahrer des schwarzen Audi wurde durch umherfliegende Trümmerteile lebensgefährlich verletzt. © KeutzTVNews/Sergen Kaya

Wie ein Polizeisprecher berichtete, nahm das Drama seinen Lauf, als ein Audi aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, während er sich gegen 1.30 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld Ost und Hattenbacher Dreieck befand.

In der Folge krachte der Wagen gegen die Leitplanke und wurde von dort aus zurück auf die Fahrbahn geschleudert, ehe er quer stehend zum Liegen kam.

Hierauf konnten zwei herannahende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren, weshalb sie mit dem Audi kollidierten. Besonders schlimme Auswirkungen hatte das für den mittlerweile aus seinem Auto gestiegenen Audi-Fahrer.

Denn die durch den Aufprall umherfliegenden Wrackteile trafen den Mann und verletzten ihn lebensgefährlich. Er wurde nach der Erstversorgung umgehend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Marburg transportiert.