Unfall auf A59 in Köln: Fahrbahn mitten im Berufsverkehr auf eine Spur verengt

Köln - Mitten im Berufsverkehr hat es am Mittwochmorgen auf der A59 in Köln gekracht. Autofahrer brauchen viel Geduld.

Auf der A59 in Köln brauchen Autofahrer am Mittwochmorgen viel Geduld. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilt, sind ein Lkw und ein Auto gegen 6.30 Uhr zwischen der Raststätte Schloss Röttgen und dem Autobahndreieck Köln-Porz miteinander kollidiert.

Eine Person habe dabei leichte Verletzungen erlitten, berichtet ein Sprecher.

Aktuell ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt, um die Unfallfahrzeuge zu bergen und die Unfallstelle zu sichern. Der übrige Verkehr wird am Einsatzort vorbeigeführt.

In der Folge kommt es zu einem langen Stau - zumal in dem betreffenden Abschnitt der Autobahn aktuell Bauarbeiten stattfinden.