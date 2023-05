Laster in Flammen: Tonnenweise Maiskörner kippen auf die Autobahn!

Die Brandursache wird nun ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 38-Jähriger am frühen Mittwochmorgen auf der A6 bei Ilshofen Feuer an der Hinterachse seines Lkw-Anhängers.

Gegen 2.45 Uhr verteilte sich der Inhalt des Anhängers - insgesamt circa 8 Tonnen Maiskörner - auf der Straße.

Das Fahrzeug wurde am Morgen geborgen. Die Verunreinigung der Fahrbahn war nach Angaben der Beamten so massiv, dass die Autobahn in Richtung Heilbronn bis in den Vormittag hinein voll gesperrt war.