Tödlicher Unfall auf Autobahn: Motorradfahrer verliert Kontrolle, Audi überschlägt sich

Feuchtwangen - Am Dienstagabend hat sich auf der A6 in Bayern ein tragischer Unfall ereignet. Ein 75-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein junger Autofahrer wurde mittelschwer verletzt. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Das zerstörte Motorrad des Verstorbenen (†75) liegt auf der Fahrbahn. © vifogra / Goppelt

Der Biker war Polizeiangaben zufolge am Dienstag gegen 20 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg unterwegs. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kurz vor der Anschlussstelle Feuchtwangen-Nord in Mittelfranken stürzte der Senior aus unbekannten Gründen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte danach ein 23-Jähriger mit seinem Audi A5 mit Trümmerteilen auf der Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug.

Der 75-Jährige wurde vom Rettungsdienst unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen noch am selben Abend.

Der 23-Jährige kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war für etwa vier Stunden gesperrt.