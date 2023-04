Totale Zerstörung auf der A6: Laster kracht ungebremst in Baustelle!

Die Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Laut Polizeiangaben war der Laster-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Gegen 1.20 Uhr krachte er in einen stehenden Laster, der sich neben einer Baustelle befand.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Unfallverursacher in seinem Führerhaus eingeklemmt. Der Feuerwehr gelang die Bergung des verletzten Mannes.

Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen ist noch unbekannt.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls verteilten sich unzählige Trümmerteile über der Fahrbahn. Der gesamte Fahrstreifen musste deshalb für mehrere Stunden gesperrt werden.