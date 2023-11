Überholvorgang geht schief: Heftiger Crash auf A6 sorgt für zwei Schwerverletzte

Waldmohr - Massive Kollision! Am Samstagmorgen kam es auf der A6 bei Waldmohr ( Rheinland-Pfalz ) zu einem heftigen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Ein Fahrzeug brannte nach dem heftigen Unfall auf der A6 bei Waldmohr komplett aus. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Wie die Polizei berichtet, befuhr dort ein 48 Jahre alter Mann aus Kaiserslautern mit seinem Dacia die A6 in Richtung Saarbrücken und wollte kurz vor der Tank- und Rastanlage Waldmohr einen Lastwagen überholen.



Dafür wechselte er nach links auf die Überholspur, übersah jedoch, dass auf dem Fahrstreifen bereits ein Audi-Fahrer unterwegs war.

Es geschah das Unvermeidliche - der 48-Jährige kollidierte mit seinem Auto mit dem 29 Jahre alten Audi-Lenker.

Beide Fahrzeuge gerieten in der Folge ins Schleudern und krachten in den Sattelzug, den der Dacia-Fahrer eigentlich überholen wollte.

Im weiteren Verlauf fing der Dacia Flammen und geriet in Vollbrand. Erst die angerückte Feuerwehr aus Bruchmühlbach-Miesau konnte das Fahrzeug schließlich löschen. Zudem liefen große Mengen an Treibstoff auf die Fahrbahn der A6, die aufgrund des Unfalls in Richtung Saarbrücken voll gesperrt werden musste.