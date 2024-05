Lkw durchbricht Mittelleitplanke und kracht in VW: Pärchen stirbt bei Horror-Unfall

Der 57 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens hat auf der A6 bei Ansbach in Bayern einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. © vifogra/Goppelt

Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, hatte der 57-Jährige am Vormittag gegen 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw verloren.

Der Laster durchbrach daraufhin zwischen den Anschlussstellen Herrieden und Ansbach die Fahrbahnbegrenzung und geriet danach auf die Gegenfahrbahn der viel befahrenen Autobahn.

Eine 29 Jahre alte Frau am Steuer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig auf die Situation reagieren, es kam zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen.

Durch die erhebliche Wucht des Aufpralls wurden sowohl die Polo-Fahrerin als auch ihr 33-jähriger Beifahrer dermaßen schwer verletzt, dass sie am Ort des Unfalls verstarben. Bei den beiden soll es sich demnach um ein Pärchen gehandelt haben.

Der Lkw-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.