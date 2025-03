Laster kollidiert mit Bus: Vier Verletzte und Stau auf A6 bei Heilbronn

Die beiden Fahrer und ihre Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Bus befanden sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt keine Reisenden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro.

Der Lastwagen kollidierte den Angaben zufolge daraufhin mit dem Reisebus und kam in der Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die rechte Spur sowie der Standstreifen der A6 waren in Fahrtrichtung Nürnberg noch am Vormittag gesperrt. Der ADAC meldete am Morgen einen zehn Kilometer langen Stau.