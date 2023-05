Biker kracht gegen Transporter: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten in Klinik

Bergheim - Bei einem Unfall auf der A61 bei Bergheim hat ein Motorradfahrer am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Rettungskräfte kümmerten sich am Donnerstag um den schwer verletzten Biker. © Feuerwehr Bergheim

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der Biker am Vormittag gegen 10 Uhr auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Bergheim-Süd auf das Heck eines Transporters auffuhr.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte rückten daraufhin umgehend zum Ort des Geschehens aus und sicherten die Unfallstelle ab, während sich Rettungskräfte um den schwer verletzten Motorradfahrer kümmerten. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der wenig später auf der Autobahn landete und den Biker anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn zwischen Bergheim-Süd und dem Kreuz Kerpen zeitweise voll gesperrt werden.