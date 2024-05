Darum ist die A61 bei Köln nach Lastwagen-Unfall am Donnerstag noch immer gesperrt

Auf der A61 nahe dem Dreieck Erfttal kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Crash. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Freitag gegenüber TAG24 mitteilt, ist der Sattelschlepper wegen des Zusammenpralls in die Mittelleitplanke geraten, wodurch Diesel aus dem Tank des Lasters ausgelaufen ist.

Wegen aufwändiger Reinigungsarbeiten sollte die A61 in der Folge zunächst bis circa 12 Uhr am Freitagmittag gesperrt bleiben. Das verzögerte sich allerdings, da ausgelaufener Kraftstoff in den Mittelstreifen und von dort in die Erde geraten war.

Die entsprechende Stelle im Erdreich musste anschließend ausgebaggert werden, teilt die Polizei mit.

Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass sich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht mehr lange gedulden müssen.