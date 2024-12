Tragödie an Heiligabend: Horror-Crash bei Köln - Frau stirbt auf A61

Bergheim - Es sind Bilder, die niemand sehen will: Am gestrigen Heiligabend ist eine 40-jährige Frau bei einem heftigen Unfall auf der A61 bei Köln ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall auf der A61 ist eine Frau ums Leben gekommen. © Vincent Kempf

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Dienstagabend gegen 20.18 Uhr an der Auffahrt Bergheim auf die Autobahn in Richtung Koblenz gefahren und kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto ins Schleudern und querstehend zum Stillstand, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Dann allerdings kam es zur Katastrophe: Ein anderes Auto mit vier Insassen konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte mit voller Wucht in den Wagen der 40-jährigen Frau.

Demnach wurde die 40-Jährige bei der heftigen Kollision schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt.

Zwar konnte die Feuerwehr die Schwerverletzte schnell aus ihrem Wagen befreien und an den Notarzt übergeben, doch die Frau verstarb leider noch an der Unfallstelle.