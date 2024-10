03.10.2024 16:18 Feuerwehreinsatz auf A61: Fahrzeug in Flammen, Autobahn gesperrt!

Vollsperrung auf der A61 im Landkreis Alzey-Worms in Rheinhessen: Ein Fahrzeug stand am Donnerstagnachmittag in Flammen.

Von Juliane Bonkowski

Alzey - Vollsperrung auf der A61 im Landkreis Alzey-Worms in Rheinhessen! Stau auf der A61: Ein Fahrzeug steht in Flammen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Laut ADAC ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Auch in Richtung Worms stockt der Verkehr. Demnach stehe zwischen dem Rastplatz Langwiese und der Anschlussstelle Alzey ein Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Polizei war zunächst nicht für weitere Informationen erreichbar. Es müsse mit Sichtbehinderung durch starken Rauch gerechnet werden, heißt es vom ADAC.

