29.01.2024 12:58 Heftiger Unfall während Stau auf A61: Auto geht in Flammen auf

Am Montagmorgen kam es auf der A61 bei Frankenthal in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in Flammen aufging.

Von Maximilian Hölzel

Frankenthal - Am Montagmorgen kam es auf der A61 bei Frankenthal (Rheinland-Pfalz) in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer im Stau gegen ein anderes Auto krachte. Ein Fahrzeug ging anschließend lichterloh in Flammen auf.

Das Auto des Unfallverursachers (22) fing nach dem Zusammenprall auf der A61 bei Frankenthal sofort Feuer und brannte lichterloh. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Laut einem Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Frankenthal, als der junge Mann während eines Staus aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet sein eigenes Auto unmittelbar in Flammen und stand schnell in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen und die Unfallstelle zu sichern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der 22-Jährige und der Fahrer des anderen Autos konnten sich rechtzeitig aus ihren Fahrzeugen befreien. Derzeit wird der entstandene Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen der A61 für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Titelfoto: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße