05.06.2024 15:24 Unfall auf A61: Wohnmobil crasht in Lastwagen - Vollsperrung!

Auf der A61 bei Meckenheim in NRW hat es am Mittwochmittag einen schweren Unfall gegeben. Die Fahrbahn ist derzeit in Richtung Koblenz voll gesperrt.

Von Jonas Reihl

Meckenheim - Auf der A61 bei Meckenheim in NRW hat es am Mittwochmittag einen schweren Unfall gegeben. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Auf der A61 müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer am Mittwoch gedulden: Nach einem Unfall hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, hat sich der Unfall in Fahrtrichtung Koblenz gegen 13.45 Uhr zugetragen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Wohnmobil zu spät gebremst und ist auf einen im Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren. Zwar gab es der Polizeisprecherin zufolge Verletzte, zu Anzahl und Schweregrad konnte die Behörde am Nachmittag allerdings noch keine Auskunft geben. Unfall A61 Lkw kracht in Stauende und schiebt Auto unter Sattelzug: Fahrerin (24) eingeklemmt und schwer verletzt Derzeit sind Polizeikräfte vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die A61 in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Laut Polizei müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer noch bis ungefähr 16 Uhr gedulden, ehe die Beamten vor Ort die Autobahn wieder freigeben können. Aktuell hat sich laut Verkehrsinformationsdienst NRW bereits ein rund neun Kilometer langer Stau gebildet.

