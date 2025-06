Unfall mit mehreren Lastwagen! A61 bei Bonn voll gesperrt

Swisttal - Wegen eines Unfalls mit mehreren Lastwagen ist die A61 an der Anschlussstelle Miel bei Bonn aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt.

Alles in Kürze

Auf der A61 zwischen den Abfahrten Miel und Swisttal brauchen Autofahrerinnen und -fahrer am Montagnachmittag viel Geduld. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Der Crash habe sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in Richtung Venlo zwischen den Anschlussstellen Swisstal und Miel ereignet, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24.

Was genau geschehen ist, sei allerdings noch unklar, so die Sprecherin. Ebenfalls ist unbekannt, ob es Verletzte gegeben hat.

Aktuell sind Polizeibeamte vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern.

Das werde voraussichtlich noch einige Stunden dauern, erst dann könne die Fahrbahn wieder freigegeben werden, berichtet die Polizei.