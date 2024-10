Unfall mit sechs Verletzten: A63 voll gesperrt!

Drei junge Frauen und drei junge Männer wurden bei einem Unfall auf der A63 verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 0.50 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag bei der Weinheimer Talbrücke in Fahrtrichtung Mainz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach waren drei junge Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren mit einem Wagen auf der Autobahn unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam es dabei zur Kollision mit dem Auto eines Frauen-Trios.

Einer der beiden Wagen überschlug sich, der andere wurde gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Die drei Männer wie auch die drei Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren wurden bei dem Crash verletzt und vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Nach dem Unfall wurde die A63 für rund vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Zusammenstoß dauern an. Hierzu fragt die Polizei, ob "unbeteiligte Personen" den Zusammenstoß beobachtet haben, wie ein Sprecher erklärte.