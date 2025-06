T-Roc fliegt 50 Meter durch die Luft und kracht gegen Baum: Fahrer (31) hat riesiges Glück

Alles in Kürze

Der 31-Jährige war nach dem Crash in dem T-Roc eingeschlossen, erlitt aber lediglich leichte Verletzungen. © Polizeipräsidium Südosthessen

Ein Sprecher der Polizei schilderte den spektakulären Crash, der sich am späten Samstagnachmittag ereignet hatte.

Demnach kam der Mann in Höhe der Anschlussstelle Langenselbold gegen 17.15 Uhr mit seinem VW T-Roc nach rechts von der Straße ab und fuhr über die angrenzende dreieckige Grünfläche.

Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erwischte der T-Roc dort eine Kuhle im Boden, durch die der Wagen wie auf einer Schanze abhob und fast 50 Meter durch die Luft flog.

Der Flug endete dann an einem Baum, gegen den der T-Roc in etwa zwei Metern Höhe krachte und anschließend davor auf dem Dach liegenblieb.

Laut Polizeisprecher sei der 31-Jährige zunächst in dem Auto eingeschlossen gewesen. Die Beamten einer am Unfallort eingetroffenen Streife konnten den Mann dann aber befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein T-Roc war Schrott.