Unfall auf A66 bei Frankfurt: Junger Mercedes-Fahrer schwer verletzt

Frankfurt am Main - Bei Frankfurt kam es in der Nacht zum heutigen Freitag zu einem tragischen Unfall . Ein 19-jähriger Autofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, sein Mercedes wurde völlig demoliert. Die A66 musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Nach einem schweren Unfall auf der A66 in der Nacht zu Freitag wurde ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer in eine Klinik gebracht - die Autobahn wurde voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich gegen 3.10 Uhr, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Demnach war der junge Autofahrer mit seinem Wagen aus Wiesbaden kommend in Richtung der Mainmetropole unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Krifteler Dreieck verlor der 19-Jährige aus noch unbekannter Ursache "auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Mercedes E-Klasse", wie ein Sprecher erklärte.

Das Auto wurde nach rechts über die Leitplanke geschleudert und geriet so auf die Ausfahrtspur zur B40 in Richtung Kelsterbach. Der Mercedes überschlug sich mehrfach und krachte weiter nach rechts in die Autobahnböschung.

Von dort wurde er zurück auf die Überleitung zur B40 geschleudert. Der Wagen prallte erneut in eine Leitplanke und blieb dann schwer beschädigt liegen.

Der Fahrer erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den jungen Mann und brachten ihn danach mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Der 19-Jährige schwebe nicht in Lebensgefahr, betonte der Polizeisprecher.