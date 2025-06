28.06.2025 07:56 689 Lastwagen-Unfall auf A7: Vater und Sohn (10) verletzt in Krankenhaus

Auf der A7 in Osthessen kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein mit Gipskarton-Platten beladener Lastwagen krachte in das Ende eines Staus.

Von Florian Gürtler

