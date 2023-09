Mercedes kracht unter Lkw, nur die Beifahrerin überlebt den Crash

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für einen Mercedes-Fahrer auf der A7 jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizeiangaben kam es am heutigen Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf der A7 auf Höhe Waldhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte die Autobahn in Richtung Ulm befahren und zunächst auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw überholt.

Nach dem Überholvorgang wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und fuhr hierbei vermutlich fast ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Dessen Fahrer hatte den Zusammenstoß zunächst gar nicht mitbekommen und setzte seine Fahrt noch einige hundert Meter fort. Hierbei wurde der Mercedes, der sich unter den Lkw geschoben hatte, mitgezogen.

Der Unfallverursacher zog sich bei dem Crash so gravierende Verletzungen zu, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Seine Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Polizeihubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz.