23.07.2025 12:16 Unfall auf der A7: Lastwagen kracht in Betonwand und blockiert alle Fahrstreifen

Ein Lastwagen ist am Mittwochvormittag bei Quickborn in eine Betonwand gekracht und hat anschließend alle Fahrstreifen in Richtung Norden blockiert.

Von Robert Stoll

Quickborn - Schwerer Unfall auf der A7! Ein verunglückter Lastwagen hat am Mittwochvormittag für eine Sperrung zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg gesorgt. Alles in Kürze Lastwagen kracht auf A7 in Betonwand

Unfall zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg

A7 in Richtung Norden voll gesperrt

Öl und Trümmerteile auf Fahrbahn

Sperrung nach 2 Stunden wieder aufgehoben Mehr anzeigen Ein Lastwagen hat auf der A7 nach einem Unfall alle Fahrstreifen blockiert. © Florian Sprenger Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war ein Lastwagen in Richtung Norden unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen eine Betonschutzwand krachte. Dabei verlor er größere Mengen an Öl, zudem verteilten sich Trümmerteile auf der Fahrbahn, die zum Teil sogar auf die Fahrbahn in Richtung Süden flogen. Bei dem Unfall hatte sich der Lastwagen so gedreht, dass er alle drei Fahrspuren blockierte. Die A7 musste daraufhin in Richtung Norden voll gesperrt werden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die ausgelaufenen Betriebsstoffe beseitigen, zudem konnte der Lkw geborgen werden, sodass die Sperrung um kurz nach 12 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. In Richtung Süden staute sich der Verkehr durch den Unfall ebenfalls. Die umfliegenden Trümmerteile mussten beseitigt werden, hatten zuvor aber an zwei Autos für kaputte Reifen gesorgt.

Titelfoto: Florian Sprenger