Auto-Truck gerät in Brand: 41-Jähriger steuert Lastwagen noch kilometerlang durch Tunnel!

Oberhof - Irre Szenen auf der A71 bei Oberhof (Schmalkalden-Meiningen): Dort geriet in der vergangenen Nacht ein mit Fahrzeugen beladener Lastwagen in Brand. Der Fahrer steuerte den Truck noch kilometerlang durch den Rennsteig-Tunnel und verhinderte mit seinem beherzten Eingreifen womöglich Schlimmeres!

Der Trucker fuhr den in Brand geratenen Lkw aus dem Tunnel! © Thüringer Autobahnpolizei

Er sprang aus dem Fahrzeug! In buchstäblicher letzter Sekunde gelang es dem Mann, den Truck, der neun Fahrzeuge geladen hatte, aus dem Tunnel zu befördern, berichteten die Polizei-Beamten.

Der Truck geriet den Angaben zufolge gegen 23.05 Uhr im Rennsteig-Tunnel - in Fahrtrichtung Sangerhausen - in Vollbrand. Der polnische Fahrer habe bemerkt, dass ein Reifen am Anhänger Feuer gefangen habe, hieß es.

Laut Polizei hielt der Trucker im Tunnel an und versuchte, den brennenden Reifen zu löschen. Da sich der Brand nicht unter Kontrolle bringen ließ, betätigte der Mann den in der nahen Pannenbucht befindlichen Notrufknopf.

Dann setzte er sich umgehend wieder an das Steuer und fuhr los. Während er versuchte, den etwa sechs Kilometer entfernten Tunnelausgang zu erreichen, breitete sich der Brand den Angaben zufolge auf den kompletten Anhänger aus.