Bier-Truck in Thüringen verunglückt: Fahrer hatte Alkohol im Blut

Erfurt - Ein mit Bier beladener Truck ist am Montag in Thüringen verunglückt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Blutalkohol konnte nach aktuellen Erkenntnissen bestätigt.

Der Sattelzug kam im Kurvenbereich der Auffahrt nach links von der Fahrbahn ab. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Unfall an der Anschlussstelle Erfurt-Nord der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt ereignet. Der Sattelzug kam im Kurvenbereich der Auffahrt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Schutzleitplanke und kippte in der weiteren Folge auf die linke Fahrzeugseite.

Der Fahrer (45) sei in der Zugmaschine eingeklemmt und dann von der Feuerwehr befreit worden, hieß es. Laut Polizei wurde der 45-Jährige schwer verletzt in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Der Tankaufbau des Aufliegers wurde beschädigt, sodass Flüssigkeit auslief. Den Angaben zufolge handelte es sich bei der Ladung um 26.900 Liter Bier eines deutschen Unternehmens.

Wie viel davon ins Erdreich gelaufen ist, könne derzeit nicht bestimmt werden, hieß es im Laufe des Morgens vonseiten der Uniformierten.