Lastwagen-Unfall: Zuckerrüben auf A71 - stundenlange Vollsperrung!

Der Lastwagen verunglückte bei Heldrungen. © Feuerwehr Heldrungen/Silvio Dietzel

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen (Sachsen-Anhalt), wie TAG24 am Donnerstagvormittag im Gespräch mit der Autobahnpolizei (API) erfuhr.

Das Fahrzeug sei aus bislang ungeklärter Ursache in Schlingern geraten, hieß es am Vormittag vonseiten der API. In der Folge kollidierte der Lastwagen auch mit einer Mittelleitplanke, ehe er schließlich umkippte, wie aus den Angaben hervorging.

Der Fahrer sei augenscheinlich unverletzt geblieben.

Jedoch: Etliche Zuckerrüben landeten auf der Schnellstraße! Die A71 ist im betroffenen Bereich in Richtung Sangerhausen seit Mittwochabend, kurz vor 9 Uhr, voll gesperrt!